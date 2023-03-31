Зараз понад 11 тисяч українських військових проходять навчання у 26 країнах, − Пентагон

З початку повномасштабного вторгнення американці провели тренування для понад 7000 українських військовослужбовців.

Військові США та Норвегії тренують українських артилеристів на полігоні Графенвер у Німеччині

З початку повномасштабного вторгнення РФ Європейське командування США, Армія США в Європі та Африці та Група сприяння безпеці України провели тренування для понад 7000 українських військовослужбовців.

Про це на брифінгу повідомив речник Пентагону, бригадний генерал Пат Райдер.

Ще в грудні Пентагон оголосив, що США також проведуть загальновійськову підготовку українських військових на полігонах США в Німеччині. Навчання триває, і деякі з них зараз завершуються.

“Наприкінці цього місяця понад 4000 українських солдатів у двох бригадах − одна оснащена M2 Bradley, а друга − Strykers − завершать загальновійськову підготовку та повернуться в Україну”, − сказав Райдер.

За його словами, два мотопіхотні батальйони чисельністю близько 1200 військовослужбовців пройдуть додаткову підготовку на полігонах Grafenwoehr і Hohenfels.

“Навчання операторів і технічного обслуговування на подарованих платформах також триває, понад 3000 українських солдатів пройшли навчання за 40 різними програмами навчання на понад 20 системах з квітня 2022 року”, – сказав Райдер.

Наразі, за словами Райдера, понад 11 тисяч українських військових проходять навчання у 26 країнах.

Нагадаємо, до Європи прибули 65 українських військових, котрі цього тижня закінчили навчання на системі Patriot на базі Форт Сілл в Оклахомі.