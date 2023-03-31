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На заході та півночі України у п’ятницю дощитиме

Опади прогнозують Вінницькій та Одеській областям.

На заході та півночі України у п’ятницю дощитиме
Фото: kavun.city

У п’ятницю, 31 березня в Україні буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вночі на крайньому заході країни помірний дощ, в Карпатах, на Донеччині та Луганщині мокрий сніг, вдень у західних, більшості північних, Вінницькій та Одеській областях невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, у західних областях 0-5° тепла; вдень 7-12°, на сході країни 3-8° тепла.

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Температура по Київській області вночі 0-4° морозу, вдень 7-12° тепла, у Києві вночі 0-2° морозу, вдень 9-11° тепла.

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