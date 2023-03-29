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У середу в Україні 0-5° тепла, місцями – мокрий сніг

На дорогах, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця.

У середу в Україні 0-5° тепла, місцями – мокрий сніг
Фото: Макс Требухов

У середу, 29 березня в Україні буде хмарно, у північних, вночі і в західних та центральних областях невеликий мокрий сніг.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Уночі на крайній півночі помірний, у східних областях опади переважно у вигляді дощу (вдень невеликі); на решті території без істотних опадів.

На дорогах, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці в Україні, крім східної частини, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях 0-5° морозу, на решті території від 3° тепла до 2° морозу, на Донеччині та Луганщині 1-6° тепла.

Вдень 0-5° тепла, на Закарпатті та у південно-східній частині 3-8° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу.

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