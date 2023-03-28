Росіяни обстріляли чотири громади Сумщини

Цього дня Сумщину обстрілювали з гранатометів, мінометів та артилерії.

Протягом 28 березня росіяни обстріляли території Есманської, Білопільської, Зноб-Новгородської та Юнаківської громад Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Зокрема, у Білопільській громаді зафіксовано 90 прильотів з АГС та 10 прильотів з СПГ.

По Юнаківській громаді росіяни били з мінометів – 3 прильоти.

Зноб-Новгородську громаду обстріляли ймовірно з САУ, зафіксовано 14 прильотів.

А по Есманській громаді росіяни били зі ствольної артилерії – 4 прильоти.

Попередньо внаслідок обстрілів люди не постраждали.

Нагадаємо, російські загарбники вночі вдарили з мінометів по лікарні у Дніпровському районі міста Херсон.