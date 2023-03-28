Окупанти можуть мати деякі тактичні успіхи у районі Бахмута, - Череватий

За добу на цьому напрямку було 194 обстріли.

Російські окупанти можуть мати деякі тактичні успіхи у районі Бахмута, але командування контролює ситуацію.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

За його словами, Бахмут залишається напрямком головного удару РФ на Донбасі. За добу на цьому напрямку було 194 обстріли, 14 бойових зіткнень, окупанти втратили 86 осіб убитими та 117 пораненими. Українськими воїнами знищено самохідну артилерійську установку "Гвоздика" та станцію радіоелектронної боротьби "Стриж".

"Ситуація дуже динамічна, ворог іноді має якісь тактичні поступи, але вони прогнозовані, командування контролює. Говорити про стратегічну перевагу РФ не можна, ситуація стабільно важка, але контрольована, по них завдають ударів, не дають прорватися", — сказав Череватий.

Як заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, росіяни намагаються сконцентрувати головні свої зусилля на Бахмутському напрямку. Вони не залишають спроб оточити та захопити місто. Тому наразі завдання українських військових – виснажити ворога та завдати йому найбільших втрат.

Раніше Череватий заявив, що силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію навколо Бахмута. Зменшилася кількість ворожих штурмів, але не виключено, що росіяни проводять маневр резервами.