Зеленський взяв участь у заходах з нагоди річниці героїчної оборони Охтирки

Президент під час поїздки до Сумської області вручив відзнаки.

Президент Володимир Зеленський здійснив поїздку до Сумської області і взяв участь у заходах з відзначення річниці героїчної оборони Охтирки.

Президент вшанував кожного, хто бився за своє місто, зокрема полеглих захисників та цивільних.

"Тих, хто знищував російські колони тут і тим самим ламав увесь ворожий задум проти України, проти українського народу. Тих, хто допомагав одне одному в Охтирці, у сусідніх містах, містечках, селищах навесні минулого року й тим самим відвоював у ворога час для багатьох українських весен. Вільних весен!" – наголосив президент.

Він нагадав, що Охтирка пережила важкі втрати й жорстокі ворожі удари. Росіяни били по житлових кварталах авіацією, обстріляли артилерією дитсадок та іншу цивільну інфраструктуру.

Зеленський вручив Охтирці відзнаку міста-героя. Її отримали міський голова Павло Кузьменко, голова ВЦА та міський комендант, повідомили на сайті президента. Ордени "За мужність" ІІІ ступеня та медалі "За військову службу Україні" отримали військовослужбовці ЗСУ, працівники Служби безпеки України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Крім того, Президент вручив нагороди чотирьом цивільним особам: орден княгині Ольги ІІІ ступеня та ордени "За мужність" ІІІ ступеня, зокрема один – посмертно.

Серед населених пунктів Сумської області саме в Охтирці росіяни зруйнували найбільше будівель. Від вибухової хвилі та снарядів були пошкоджені понад 1800 будівель. Ще більше – від наслідків холоду, оскільки росіяни умисно розбомбили міську ТЕЦ.