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На Харківщині заборонять відвідувати цвинтарі на великодні свята через мінну небезпеку

Щонайменше половина території Харківської області вважається потенційно небезпечною.

На Харківщині заборонять відвідувати цвинтарі на великодні свята через мінну небезпеку
Фото: pivdenukraine.com.ua

У Харківській області напередодні великодніх свят заборонять відвідувати цвинтарі на територіях, які були під окупацією, або на яких проходили бойові дії.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов на брифінгу у Медіацентрі Україна

"Відвідування кладовищ, місць поховань на великодні свята, де була окупація, велися активні бойові дії, буде заборонена. Як орган державної влади, ми не можемо забезпечити безпеку для людей," – зазначив Синєгубов.

Наразі визначають перелік кладовищ, які не можна відвідувати. Заборону знімуть після обстеження території фахівцями та розмінування.

"Щонайменше половина території Харківської області вважається потенційно небезпечною. Особливо території, які були під окупацією, ті, де велися бойові дії. Площа імовірно замінованих територій – близько 1,2 млн га, це 447 населених пунктів", – наголосив Синєгубов.

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За даними голови поліції Харківщини Володимира Тимошка, у регіоні – 786 кладовищ. Повністю убезпечити громадян від небезпеки важко, тож харків'ян закликали подбати про себе.

"Ми не можемо виставити поліцейських біля кожного. Завдання отримають начальники райвідділів виставляти людей, як мінімум, на суботу та неділю, біля кладовищ, щоб не пускати туди фізично. Ми будемо розвертати людей," – сказав Тимошко.

Наадаємо, у Куп'янську на Харківщині чоловік підірвався на протипіхотній міні. 

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