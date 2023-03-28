Набір добровольців до "Гвардії наступу" можуть продовжити після 1 квітня

До 1 квітня працюватимуть рекрутингові центри при ЦНАПах. Далі заявки можна буде подати онлайн.

Рекрутингова кампанія з формування "Гвардії наступу" офіційно закінчиться 1 квітня, однак її можуть продовжити, бо є велика кількість охочих вступити у штурмові бригади. Крім того, планується створити резерв для підрозділів "Гвардії".

Про це розповіли заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко та речник Нацгвардії Руслан Музичук, повідомляє "Суспільне".

"За декілька днів плануємо все ж таки завершити рекрутингову кампанію, яка почалася на початку лютого. Протягом цих місяців всі охочі могли подати свою заявку до тієї чи іншої бригади "Гвардії наступу", виходячи зі своїх особистих побажань, переконань служити, працювати чи в поліції, чи в прикордонній службі, чи Нацгвардії і визначитися безпосередньо, куди новобранець хоче долучитися і де працювати надалі… У березні тих, хто пройшов початкові відбори, – а це співбесіда, психологічне тестування, медична комісія, – почали зараховувати у підрозділи, де вони надалі будуть проходити службу. І зараз вже залишився тиждень до завершення кампанії до тих строків, до тих термінів, які оголошувались на початках", - сказала Павліченко.

Павліченко зазначила, що до 1 квітня включно офіційно працюватимуть рекрутингові центри, які відкриті при ЦНАПах.

"Після 1-го числа ми будемо таки переглядати це рішення, і, можливо, дозволимо ще подавати заявки через сайт, тому що охочих дійсно багато. І ми розуміємо, що будемо формувати певні резерви, які будуть переглядати і залучати, можливо, до формування інших бригад, які будуть створюватися", – сказала заступниця міністра.

Речник Нацгвардії Музичук зазначив, що, якщо охочі далі подаватимуть заявки, то набір буде продовжуватися, тому що паралельно формуються й інші підрозділи Національної гвардії, які також доукомплектовуються.

"За час воєнного стану значно розширилися штати військових частин наших підрозділів, тому що зросла і кількість оборонних завдань, які треба виконувати Нацгвардії", – сказав речник.

"Станом на кінець минулого тижня до підрозділів Національної гвардії подано трохи більше ніж 16 тисяч анкет. Різна цифра звучить періодично у ЗМІ. Це пов’язано з тим, що озвучуються цифри, які взагалі подані до усіх 8-ми бригад. Хтось озвучує, наприклад, цифри, які подані в бригади поліції чи прикордонної служби, ну а 16 тисяч – це та цифра, яка стосується 6-ти бригад Нацгвардії", - пояснив Музичук.

Нагадаємо, що практично всі підрозділи штурмових бригад МВС вже сформовані.

Штурмові бригади «Гвардії наступу» проходитимуть підготовку і злагодження протягом двох-чотирьох місяців.

Повідомлялось, що рекрутингова компанія до штурмових підрозділів "Гвардії наступу" триватиме до першого квітня.