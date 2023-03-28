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Франція подвоїть постачання Україні 155-мм артилерійських боєприпасів

Очікується, що постачання будуть збільшені з кінця березня.

Франція подвоїть постачання Україні 155-мм артилерійських боєприпасів
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Франція подвоїть постачання 155-мм артилерійських боєприпасів для України. 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню виданню Le Figaro.

"Ми також надаватимемо наземне обладнання, необхідне для контрнаступу України: ми подвоїмо постачання 155-мм снарядів, з кінця березня їх буде надаватися 2000 на місяць", - заявив глава Міноборони.

Лекорню також прокоментував терміни постачання зенітно-ракетного комплексу SAMP-T для України. За його словами, система ППО надійде "найближчим часом".

Міністр додав, що уряд Франції розглядає можливість збільшення фінансування фонду ЄС для допомоги України. За його словами, виділені Парижем 200 млн євро вже повністю використані.

Нагадаємо, нещодавно Франція закликала Росію переглянути рішення про розміщення ядерної зброї в Білорусі. У МЗС країни закликали Росію продемонструвати відповідальність, очікувану від держави, що володіє ядерною зброєю, і переглянути цю дестабілізуючу угоду.

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