Норвезький виробник боєприпасів Nammo не може збільшити обсяги виробництва, оскільки сусідній центр обробки даних використовує всю електроенергію в цьому регіоні для зберігання відео TikTok.

Про це повідомляє Yahoo News із посиланням на The Financial Times.

Один із найбільших у Європі виробників боєприпасів, норвезька Nammo, заявила, що не може розширюватися, щоб відповісти на підвищений попит в Україні, оскільки центр обробки даних неподалік використовує всю електроенергію в центральному регіоні Норвегії для зберігання відео TikTok.

З огляду на те, що понад восьма частина населення реєструється в системі та щомісяця переглядають мільярди коротких відео, інфраструктура TikTok потребує багато електроенергії для роботи. Тепер, здається, цей інтенсивний попит впливає на сусідів його центрів обробки даних — з наслідками, які потенційно можуть змінити хід історії.

Financial Times повідомляє, що Nammo — один із найбільших у Європі виробників військової амуніції — не може розширити свою найбільшу фабрику в Рауфоссі, Норвегія, через енергоспоживання сусіднього центру обробки даних, основним клієнтом якого є TikTok.

“Ми стурбовані, оскільки бачимо, що нашому майбутньому зростанню заважає зберігання відео котів”, — заявив виконавчий директор Nammo Мортен Брандцег.

Пріоритет центрів обробки даних над об’єктами з виробництва боєприпасів може бути прагматичним варіантом у мирний час, але для захисту України від російських військ попит зріс приблизно до 6000 снарядів на день — цифра, яка зазвичай задовольнила б військові потреби невеликої європейської країни на рік.

Нагадаємо, Норвегія внесе 250 млн крон у Європейський фонд миру на боєприпаси для України. "Рамкова угода також дає можливість позиціонувати норвезьку промисловість при майбутніх закупівлях", - заявили в Міноборони Норвегії.