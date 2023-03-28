Головне за ніч. Вівторок, 28 березня

Нічний наліт "шахедів", 62 відбитих атаки противника, бої за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку, втрати окупантів, ворожі обстріли, танки Challenger 2 в Україні.

У ніч на 28 березня російська армія знову запустила у напрямку Києва іранські безпілотники-камікадзе “Shahed”.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що Сили оборони знищили 12 безпілотників.

“Зафіксовано падіння уламків БПЛА в Святошинському районі Києва, внаслідок чого виникло загоряння у нежитловому приміщенні на площі близько 200 м2. За попередніми даними − без жертв”, − йдеться у повідомленні КМВА.

На Днiпропетровщині вiйськовi з повiтряного командування "Схiд" знищили два безпiлотники. Ще один дрон поцiлив по приватному пiдприємству у Днiпрi. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тис кв. метрiв. Рятувальники приборкували полум'я кілька годин.

Вранці росіяни вдарили авіацією по Сумській області, йдеться в зведенні обласних військових адміністрацій.

За добу і ранок окупанти били також по Чернігівській, Харківській, Луганській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій областях.

Більше інформації – в нашій новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Завдяки професійним і злагодженим діям на цих напрямках підрозділи Сил оборони України відбили 62 атаки противника.

Минулої доби ворог завдав 24 авіаційних та 12 ракетних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, а також одного - по зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, а також район зосередження живої сили противника, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та ще дві важливих цілі окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 28 березня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що 27 березня сили оборони України ліквідували ще 570 окупантів, 7 танків, 13 бронемашин і 15 артилерійських систем. Загальна кількість втрат особового складу ворога становить близько 171 730.

Про інші втрати противника – в новині.

Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив отримання британських танків Challenger 2.

“Було приємно кататися на першому українському ОБТ Challenger 2. Такі танки, поставлені Великою Британією, нещодавно надійшли до нашої країни. Незабаром ці фантастичні машини приступлять до виконання бойових завдань”, - написав Резніков у “Твіттері”.

Міністр оборони України подякував прем’єр-міністру Великої Британії Ріші Сунаку та своєму британському колезі Бену Воллесу.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відклав свій суперечливий план судової реформи, заявивши, що хоче “уникнути громадянської війни” і знайти компроміс з політичними опонентами.

У своїй промові в прайм-тайм Нетаньягу, який раніше відкидав заклики відкласти ухвалення закону, обрав більш примирливий тон. Він визнав глибокі розбіжності в країні та сказав, що натискає кнопку паузи, аби запобігти розколу. Він також пообіцяв досягти “широкого консенсусу” під час літньої сесії парламенту, яка розпочнеться 30 квітня.

Нетаньягу виступив після того, як десятки тисяч ізраїльтян вийшли на демонстрацію біля парламенту, а найбільша профспілка країни розпочала загальнонаціональний страйк.

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