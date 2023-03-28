Ексменеджер Burisma Group передасть 100 млн гривень на дрони для ЗСУ, - НАБУ

Ексменеджер Burisma Group Андрій Кіча, якого суд визнав винним у спробі підкупу керівництва НАБУ і САП, передасть 100 млн грн на дрони для ЗСУ Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба НАБУ. Йдеться про А. Кіча.

Зазначається, що 28 березня 2023 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та одним з колишніх керівників групи компаній, афілійованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів Миколою Злочевським.

Відповідно до угоди, суд визнав ексменеджера Burisma Group винуватим у пособництві в наданні хабаря особі, яка займає особливо відповідальне становище, за вчинення нею дій в інтересах третьої особи з використанням наданої їй влади, за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України.

За вироком суду йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України суд звільнив його від відбування призначеного покарання з випробуванням, з іспитовим строком один рік.

За умовами угоди особа зобов’язана співпрацювати зі стороною обвинувачення, а також протягом 5 днів після затвердження угоди про визнання винуватості перерахувати 100 грн намлн спеціальний рахунок у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації – "Армія дронів".

Нагадаємо, у червні 2020 року НАБУ та САП викрили трьох осіб, один із яких був чинним на той момент посадовцем ГУ ДПС у м. Києві, на спробі підкупу керівництва антикорупційних органів – їм запропонували закрити кримінальне провадження за підозрою колишнього топпосадовця власника Burisma Holdings Миколу Злочевського. Арештовані в цій справі 6 млн доларів у квітні 2022 передали ЗСУ.