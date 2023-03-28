На Чернігівщині вночі сили ППО збили ворожий дрон "Шахед"

Уночі на Чернігівщині знищено ворожий безпілотник "Шахед".

Про це повідомила пресслужба Оперативного командування "Північ".

"Близько 00:30 військовослужбовці Сил оборони Сіверщини ліквідували поблизу одного з населених пунктів Чернігівщини ворожий БпЛА "Шахед", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними Генштабу, сьогодні вночі для завдання авіаударів росіяни задіяли 15 ударних БпЛА типу "Шахед-136".14 з них знищено нашими захисниками. Ймовірність завдання подальших ракетних та авіаційних ударів залишається високою по всій території України.

У Києві та Дніпрі внаслідок падіння уламків збитих дронів стаалися пожежі.