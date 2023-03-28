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ППО вночі відбила атаку ударних БпЛА і знищила розвідувальний дрон “Гранат-4” (уточнено)

Херсонську область ворог атакував двома керованими авіаційними бомбами.

ППО вночі відбила атаку ударних БпЛА і знищила розвідувальний дрон “Гранат-4” (уточнено)
Фото: Пресслужба повітряного командування "Схід"

За оновленими даними від Генштабу, уночі Сили оборони України знищили 14 із 15 випущених ворогом БпЛА Shahed. 

Також знищили розвідувальний дрон “Гранат-4”, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Атака “шахедів” здійснювалась з північного та південно-східного напрямку.

Винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області та атакували Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами.

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Нагадаємо, унаслідок обстрілу росіян зайнялася пожежа у нежитловому приміщенні у Святошинському районі Києва. За попередньою інформацією, жертв немає.

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