В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)

В ніч на 28 березня у двох районах Києва пролунали вибухи.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
“Вибухи в столиці, попередньо — в Оболонському та Святошинському районах”, − написав Кличко.
Він додав, що на місця вибухів слідують всі служби.
Подробиці мер пообіцяв надати згодом.
Оновлено 00:01 "У Святошинському районі палає приміщення магазину. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо", - написав Кличко.
Оновлено 00:23 Мер Києва зазначив, що пожежно-рятувальні служби працюють на місці пожежі після вибуху і загоряння будівлі в Святошинському районі столиці. Постраждалих, попередньо, немає.
Оновлення 00:50. Як повідомив Кличко, пожежу в Святошинському районі столиці локалізували. За його словами, потерпілих не виявили.
Нагадаємо, сьогодні, 27 березня, російські окупаційні війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками.