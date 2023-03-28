В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)

В ніч на 28 березня у двох районах Києва пролунали вибухи.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Вибухи в столиці, попередньо — в Оболонському та Святошинському районах”, − написав Кличко.

Він додав, що на місця вибухів слідують всі служби.

Подробиці мер пообіцяв надати згодом.

Оновлено 00:01 "У Святошинському районі палає приміщення магазину. Інформацію щодо потерпілих уточнюємо", - написав Кличко.

Оновлено 00:23 Мер Києва зазначив, що пожежно-рятувальні служби працюють на місці пожежі після вибуху і загоряння будівлі в Святошинському районі столиці. Постраждалих, попередньо, немає.

Оновлення 00:50. Як повідомив Кличко, пожежу в Святошинському районі столиці локалізували. За його словами, потерпілих не виявили.

Нагадаємо, сьогодні, 27 березня, російські окупаційні війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області безпілотниками.