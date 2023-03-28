Найближчими роками Німеччина може збільшити військову допомогу Україні до понад 15 млрд євро, – ЗМІ

В німецькому уряді ці витрати вважають "об'єктивно неминучими".

Міністерство фінансів Німеччини просить парламент збільшити витрати на військову допомогу Україні в найближчі роки з 3 до понад 15 млрд євро.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що таке прохання міститься у конфіденційному листі від міністерства фінансів до бюджетного комітету Бундестагу, котрий є у розпорядженні видання Spiegel.

З таким проханням виступив член Вільної демократичної партії Флоріан Тонкар, парламентський державний секретар міністра фінансів Крістіана Лінднера.

Оскільки уряд Німеччини хоче різко розширити військову допомогу Україні в найближчі роки, необхідне схвалення цієї ініціативи бюджетним комітетом.

Уточнюється, що парламент навряд чи відмовить - за винятком Лівих і "Альтернативи для Німеччини", у Бундестазі існує міжпартійна більшість у питанні підтримки України.

"У зв'язку з високими матеріальними втратами Збройних сил України необхідні нові поставки матеріальних засобів. Для сталого оснащення Збройних сил України відповідно до потреб необхідно негайно укласти численні договори про закупівлю, які також встановлюють платіжні зобов'язання на майбутні фінансові роки" – заявили у Мінфіні.

Зокрема, планується профінансувати матеріали "у сфері протиповітряної оборони, броньовану гусеничну техніку, постачання боєприпасів для систем озброєння, що постачаються Німеччиною, та артилерію".

На думку держсекретаря, ці витрати є "об'єктивно неминучими", оскільки без постійної підтримки Україна може програти в боротьбі проти російського агресора “з непередбачуваними наслідками для європейського мирного порядку".

На "модернізацію країн-партнерів у сферах безпеки, оборони та стабілізації" поточного фінансового року виділено 2,2 млрд євро.

Ці гроші використовуються як для оплати поставок зброї в Україну, так і для заміни систем, які були передані зі складів Бундесверу.

Цього року ця сума становитиме понад 5,4 млрд євро. А у найближчі роки ще 8,8 млрд євро буде виділено на "дозволи на взяття зобов'язань" - на таку суму Міністерство оборони зможе укласти контракти. Зараз на це заплановано 1 млрд євро.

Таким чином, допомога Україні буде збільшена з нинішніх 3,2 млрд до понад 15 млрд євро.

Депутати парламенту на закритому засіданні сьогодні, 28 березня, мають з'ясувати, на що саме підуть додаткові гроші для України.

“Масштабне збільшення допомоги здивувало багатьох з них, причому в позитивному сенсі”, - підсумовується у матералі.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц підтвердив, що німецькі танки Leopard передані Україні.