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У Данії почалися найбільші за останні 30 років військові навчання

У них беруть участь понад 500 військових із восьми країн.

Фото: Niels Porsbøl / Forsvaret

У Данії розпочалися масштабні навчання з артилерійськими стрільбами, які називають найбільшими за всі роки після завершення холодної війни. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

Навчання триватимуть чотири дні в районі міста Оксбьол у південно-західній Ютландії, у них беруть участь понад 500 військових із восьми країн-союзниць. До маневрів залучені винищувачі, військово-морські сили, бронетехніка, особлива увага приділяється артилерійським стрільбам. 

Головною метою навчань називають перевірку та підвищення сумісності і злагодженості сил різних країн.

Фото: Niels Porsbøl / Forsvaret

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Нагадаємо, що 15 березня Данія оголосила про виділення нового пакету військової допомоги Україні.

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