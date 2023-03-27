У Данії розпочалися масштабні навчання з артилерійськими стрільбами, які називають найбільшими за всі роки після завершення холодної війни.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Навчання триватимуть чотири дні в районі міста Оксбьол у південно-західній Ютландії, у них беруть участь понад 500 військових із восьми країн-союзниць. До маневрів залучені винищувачі, військово-морські сили, бронетехніка, особлива увага приділяється артилерійським стрільбам.
Головною метою навчань називають перевірку та підвищення сумісності і злагодженості сил різних країн.
Нагадаємо, що 15 березня Данія оголосила про виділення нового пакету військової допомоги Україні.