У них беруть участь понад 500 військових із восьми країн.

Фото: Niels Porsbøl / Forsvaret

У Данії розпочалися масштабні навчання з артилерійськими стрільбами, які називають найбільшими за всі роки після завершення холодної війни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Навчання триватимуть чотири дні в районі міста Оксбьол у південно-західній Ютландії, у них беруть участь понад 500 військових із восьми країн-союзниць. До маневрів залучені винищувачі, військово-морські сили, бронетехніка, особлива увага приділяється артилерійським стрільбам.

Головною метою навчань називають перевірку та підвищення сумісності і злагодженості сил різних країн.

Фото: Niels Porsbøl / Forsvaret

Нагадаємо, що 15 березня Данія оголосила про виділення нового пакету військової допомоги Україні.