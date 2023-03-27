В Ізраїлі на знак протесту припинив працювати найбільший порт, а головний аеропорт зупинив вильоти

Ізраїльський головний аеропорт Бен Гуріон оголосив про безстрокове припинення вильотів на знак протесту через судову реформу, пропоновану премʼєр-міністром Беньяміном Нетантягу, пише CNN.

Речник адміністрації аеропортів Ізраїлю Офер Лефлер повідомив, що вильоти негайно призупинені, хоча рейси, які прибувають, приземляться за планом заплановано.

Також роботу призупинив найбільший ізраїльський порт, розташований в Хайфі. Його працівники долучилися до страйку.

Крім того, найбільша профспілка Ізраїлю в понеділок оголосила "історичний" загальний страйк, щоб "зупинити цю судову революцію, це божевілля".

Про зупинку роботи ресторанів по всій країні заявив McDonaldʼs.

Нова хвиля протестів почалася вчора після рішення звільнити міністра оборони, який виступив проти судової реформи. Протести охопили декілька міст, зокрема Тель-Авів, Єрусалим і Хайфу. За найскроміншими оцінками, учасниками мітингів стали десятки тисяч осіб. Проти деяких із них правоохоронці застосували силу, оскільки мітингарі блокували рух на шосе.

Пропонована Нетаньягу судова реформа посилить політичний контроль на призначенням суддів та зменшить можливість Верховного суду скасовувати закони, ухвалені парламентом.