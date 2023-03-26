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Заява Путіна щодо ядерної зброї в Білорусі є спробою залякування, - МЗС Німеччини

У Німеччині нагадали, що Білорусь зобов’язалася бути вільною від ядерної зброї.

Заява Путіна щодо ядерної зброї в Білорусі є спробою залякування, - МЗС Німеччини
Фото: EPA/UPG

Заява Володимира Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі є «спробою залякування».

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Німеччини, яку цитує Welt.

У німецькому МЗС наголосили, що слова Путіна «викликали критику з боку уряду Німеччини».

«Порівняння, проведене президентом Путіним щодо розподілу ядерних сил НАТО, вводить в оману і не може бути використане для виправдання кроку, оголошеного Росією», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у Німеччині нагадали, що Білорусь на міжнародному рівні зобов’язалася бути вільною від ядерної зброї.

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Нагадаємо, що Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив лідер Білорусі Олександр Лукашенко.

Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, заява Путіна про плани розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю створює ще більші умови до внутрішньої дестабілізації цієї країни.

Україна вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з заявами РФ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. 

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