Ядерна зброя у Білорусі: Україна вимагає негайно скликати Радбез ООН

Україна вимагає негайно скликати позачергове засідання Ради Безпеки ООН у зв’язку з заявами РФ про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

У МЗС зазначають, що останні заяви РФ щодо намірів розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю підривають засади Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, архітектуру ядерного роззброєння та систему міжнародної безпеки у цілому.

Наголошується, що наміри розміщення на території Білорусі ядерної зброї всупереч її зобов'язанням за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї ще більше перетворить цю країну на заручника Кремля та матиме катастрофічні наслідки для її майбутнього.

У МЗС закликають держав Групи Семи та Європейського Союзу попередити білоруську владу про далекосяжні наслідки для Білорусі у разі її згоди прийняти на своїй території тактичну ядерну зброю від Росії.

Крім того, зазначається, що Україна очікує на ефективну протидію ядерному шантажу Кремля з боку Великої Британії, Китаю, США та Франції, зокрема й як постійних членів Ради Безпеки ООН, та вимагає негайно скликати з цією метою позачергове засідання Ради Безпеки ООН.

Нагадаємо, що Путін заявив про намір розмістити ядерну зброю на території Білорусі. При цьому наголосив, що про це його нібито попросив лідер Білорусі Олександр Лукашенко.

Як заявив секретар РНБО Олексій Данілов, заява Путіна про плани розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю створює ще більші умови до внутрішньої дестабілізації цієї країни.