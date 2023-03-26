Китай встановив дипломатичні відносини з Гондурасом

26 березня Китай та Гондурас підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин.
Про це йдеться на сайті МЗС КНР.
Китай назвав Гондурас "важливою державою у Центральній Америці" і готовий "зміцнювати дружню співпрацю з Гондурасом у різних галузях на благо наших двох країн і народів".
У свою чергу Гондурас визнає і зобов'язується дотримуватися принципу одного Китаю. Країна розірве дипломатичні відносини з Тайванем та зобов'язується, що більше не розвиватиме з ним жодних офіційних відносин чи офіційних обмінів.
"У світі є лише один Китай, і уряд Китайської Народної Республіки є єдиним законним урядом, що представляє весь Китай. Тайвань є невід'ємною частиною території Китаю. Це незаперечні факти, засновані на історії та праві. Принцип одного Китаю визнаний резолюцією 2758 Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 1971 року і є переважним консенсусом міжнародного співтовариства та загальновизнаною нормою, що регулює міжнародні відносини", - йдеться в спільному комюніке.
Нагадаємо, топдипломат Китаю Ван І на Мюнхенській конференції безпеки заявив, що Тайвань є частиною території Китаю і ніколи не стане незалежним.
А лідер КНР Сі Цзіньпін заявив про необхідність активної протидії "зовнішнім силам та сепаратистській діяльності Тайваню за незалежність". У виступі перед парламентом він зазначив, що варто "сприяти мирному розвитку відносин",