Китай встановив дипломатичні відносини з Гондурасом

Гондурас натомість розірве дипломатичні відносини з Тайванем та зобов'язується, що більше не розвиватиме з ним жодних офіційних відносин чи офіційних обмінів..

26 березня Китай та Гондурас підписали Спільне комюніке про встановлення дипломатичних відносин.

Про це йдеться на сайті МЗС КНР.

Китай назвав Гондурас "важливою державою у Центральній Америці" і готовий "зміцнювати дружню співпрацю з Гондурасом у різних галузях на благо наших двох країн і народів".

У свою чергу Гондурас визнає і зобов'язується дотримуватися принципу одного Китаю. Країна розірве дипломатичні відносини з Тайванем та зобов'язується, що більше не розвиватиме з ним жодних офіційних відносин чи офіційних обмінів.

"У світі є лише один Китай, і уряд Китайської Народної Республіки є єдиним законним урядом, що представляє весь Китай. Тайвань є невід'ємною частиною території Китаю. Це незаперечні факти, засновані на історії та праві. Принцип одного Китаю визнаний резолюцією 2758 Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй від 1971 року і є переважним консенсусом міжнародного співтовариства та загальновизнаною нормою, що регулює міжнародні відносини", - йдеться в спільному комюніке.

Нагадаємо, топдипломат Китаю Ван І на Мюнхенській конференції безпеки заявив, що Тайвань є частиною території Китаю і ніколи не стане незалежним.

А лідер КНР Сі Цзіньпін заявив про необхідність активної протидії "зовнішнім силам та сепаратистській діяльності Тайваню за незалежність". У виступі перед парламентом він зазначив, що варто "сприяти мирному розвитку відносин",