У США стався потужний вибух на шоколадній фабриці, є загиблі

Учора на шоколадній фабриці компанії RM Palmer Company у місті Вест-Редінг, штат Пенсільванія, США стався потужний вибух.

Про це повідомляє AP News.

Зазначається, що внаслідок вибуху двоє людей загинули, а дев'ятеро людей вважаються зниклими безвісти, тому рятувальники продовжують пошукові роботи. Декілька людей отримали поранення і вже отримали необхідну медичну допомогу.

За словами очевидців, вибух був настільки сильним, що сусідній будинок зрушився з місця, а припарковані автомобілі злетіли в повітря. Фабрику майже повністю зруйновано.

Поки що невідомо, що спричинило вибух. Місцеві правоохоронці почали розслідування, щоб з'ясувати обставини події. Мешканців району відвели на безпечну відстань, проте евакуацію не було оголошено.

Нагадаємо, у Пакистані терорист-смертник влаштував вибух у мечеті, внаслідок якого загинули понад 100 людей.