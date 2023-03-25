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У США стався потужний вибух на шоколадній фабриці, є загиблі

Фабрика майже повністю зруйнована.

У США стався потужний вибух на шоколадній фабриці, є загиблі
Фото: AP

Учора на шоколадній фабриці компанії RM Palmer Company у місті Вест-Редінг, штат Пенсільванія, США стався потужний вибух.

Про це повідомляє AP News.

Зазначається, що внаслідок вибуху двоє людей загинули, а дев'ятеро людей вважаються зниклими безвісти, тому рятувальники продовжують пошукові роботи. Декілька людей отримали поранення і вже отримали необхідну медичну допомогу.

За словами очевидців, вибух був настільки сильним, що сусідній будинок зрушився з місця, а припарковані автомобілі злетіли в повітря. Фабрику майже повністю зруйновано.

Поки що невідомо, що спричинило вибух. Місцеві правоохоронці почали розслідування, щоб з'ясувати обставини події. Мешканців району відвели на безпечну відстань, проте евакуацію не було оголошено.

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Нагадаємо, у Пакистані терорист-смертник влаштував вибух у мечеті, внаслідок якого загинули понад 100 людей. 

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