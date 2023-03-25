Зурабішвілі запевнила, що стежить за станом здоров'я Саакашвілі

Вона підтвердила, що медики кількох країн готові прибути для лікування експрезидента.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що уважно стежить за станом здоров'я ексочільника держави Міхеїла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні.

Вона наголосила, що не сприймає "принизливого" ставлення до Саакашвілі, інформує Інтерфакс-Україна.

"Мій радник з питань охорони здоров'я майже щодня надає інформацію про стан здоров'я Саакашвілі, отримую інформацію і з інших джерел. Я вважаю, що питання забезпечення нормального стану Саакашвілі є питанням репутації країни", - сказала Зурабішвілі.

За її інформацією, медики кількох країн готові прибути до Грузії для обстеження і лікування Саакашвілі.

"Мені, як президенту країни, важко говорити про необхідність вивезення Саакашвілі на лікування за кордон, тому що це фактично означатиме, що в нас реально немає держави, немає жодних медичних можливостей. Тому, напевно, на місці слід знайти вихід. Це в руках влади, яка має зрозуміти, що репутацію країни мають захищати всі", - додала вона.

Відповідаючи на запитання про можливе помилування Саакашвілі президентським указом, Зурабішвілі наголосила, що це її право, і вона не потерпить ніякого тиску, зокрема з-за кордону.

"Рішення президента з цього питання має бути вільним. До речі, я поважаю позицію Саакашвілі, який не звернувся до мене з проханням про помилування", - резюмувала вона.

Нагадаємо, що останнім часом стан здоров'я ув’язненого в Грузії Саакашвілі значно погіршився.

2 березня апеляційний суд Тбілісі визнав таким, що не має підстав, клопотання адвокатів Саакашвілі про відстрочення вироку та звільнення за станом здоров'я.

Польські лікарі тим часом отримали дозвіл відвідати та провести медичний огляд Саакашвілі.