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Апеляційний суд у Грузії відхилив позов адвокатів Саакашвілі

Суд ухвалив рішення відхилити скаргу лише на підставі матеріалів справи.

Апеляційний суд у Грузії відхилив позов адвокатів Саакашвілі
Фото: EPA

Тбіліський апеляційний суд визнав таким, що не має підстав, клопотання адвокатів Михеїла Саакашвілі про відстрочення вироку та звільнення за станом здоров'я.

Про це повідомляє Новини-Грузія

“Апеляційний суд заявив, що не знайшов правових підстав для задоволення скарг адвокатів на це рішення”, - йдеться у повідомленні.

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Таким чином, попереднє рішення Тбіліського міського суду залишається без змін.

Захист Саакашвілі наголосив, що Апеляційний суд ухвалив рішення відхилити скаргу лише на підставі матеріалів справи, без заслуховування сторін.

Раніше пенітенціарна служба Грузії заявила, що повідомлення про те, що колишній президент країни Міхеїл Саакашвілі не може пересуватися самостійно, не відповідають дійсності. 

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