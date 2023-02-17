У Грузії минулого року відкрили рахунки в банках більше 100 тисяч росіян

За даними російського Forbes, у 2022 році фрілансери вивели на закордонні рахунки у 6,8 раза більше грошей, ніж у 2021-му.

У банках Грузії зпочатку повномасштабної війни в Україні було відкрито 109 949 рахунків на імена громадян Російсбкої Федерації. Ще шість рахунків було відкрито для російських юридични осіб.

Про це повідомляє "Новини Грузія".

Зазначається, що найбільше рахунків відкривали у жовтні (27 784), листопаді (15 994) та грудні (10 778) 2022 року. Найменше - в серпні - 6409. Нацбанк зазначає, що одна людина могла одночасно відкривати рахунки в різних банках, тому дані можуть дублюватися.

За даними російського Forbes, у 2022 році фрілансери вивели на закордонні рахунки у 6,8 раза більше грошей, ніж у 2021-му.

Згідно з дослідженням Solar Staff, найчастіше у 2022 році фрілансери виводили гроші до Грузії. За рік на карти Грузії російські позаштатні співробітники перевели близько $1337579 - це на 5325% більше, ніж 2021-го. На другому місці за популярністю грошових переказів - Казахстан, а потім - Вірменія.

Нагадаємо, згідно з офіційними даними, у Грузії сьогодні проживає близько 120 тисяч громадян РФ, з них 112 733 переїхали до Грузії після того, як почалося російське повномасштабне військове вторгнення в Україну. Загалом приїжджі росіяни становлять близько 3% населення Грузії.

За даними опитування, більшість громадян Грузії незадоволені політикою влади щодо в’їзду в країну росіян і вважають, що з Росією повинен бути запроваджено візовий режим.