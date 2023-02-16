Винищувачі США вдруге за два дні перехопили російські літаки поблизу Аляски

Сьогодні, 16 лютого, винищувачі США вдруге за два дні перехопили російські винищувачі та бомбардувальники. Вони летіли поблизу Аляски, хоча і не входили в повітряний простір США чи Канади.

Про це повідомляє CNN.

Два американських F-35 перехопили російські бомбардувальники ТУ-95 “”Ведмідь”, а також винищувачі СУ-30 і СУ-35.

Російський літак наближався до зони розпізнавання протиповітряної оборони Аляски, коли їх перехопили. При цьому літак залишився за межами суверенного повітряного простору США і Канади, який простягається на 12 миль (понад 19 кілометрів) від берегової лінії.

Днем раніше два F-16 перехопили ТУ-95 і СУ-35, які увійшли в зону ППО Аляски, залишаючись за межами повітряного простору США.

В обох випадках росіяни направили чотири літаки.

Американці заявили, що не вважають дії російської авіації провокаційними чи загрозливими. Також вони не бачать зв'язку з нещодавнім збиттям літальних об’єктів у повітряному просторі США та Канади.

Нагадаємо, нещодавно Нідерландські винищувачі перехопили біля Польщі три російські військові літаки. Це Іл-20М і два Су-27.