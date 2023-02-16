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Ізраїль надасть $200 млн на медичну інфраструктуру України і відновлює роботу посольства в Києві

Йдеться про інфраструктуру, яка буде опікуватися питанням охорони здоровʼя та психологічною допомогою.

Ізраїль надасть $200 млн на медичну інфраструктуру України і відновлює роботу посольства в Києві
Фото: EPA/UPG

Ізраїль надасть $200 мільйонів на розбудову медичної інфраструктури України.

Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен на брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

За його словами, Ізраїль виділяє кошти на розбудову інфраструктури, яка "буде опікуватися питанням охорони здоровʼя та психологічною допомогою".

Коен зазначив, що його держава "буде допомагати з розробкою розумної системи раннього попередження для України".

Згодом у своєму твітері Коен повідомив, що вперше з початку війни запрацювало в Києві посольство Ізраїлю.

Міністр разом із послом підняли ізраїльським прапор.

"Україна є другом Ізраїлю, і подальша діяльність посольства та працівників, які тут працюють у складних умовах, сприятиме зміцненню відносин між країнами", - наголосив міністр.

Нагадаємо, 16 лютого Коен прибув до України з офіційним візитом.

За його словами, Ізраїль має намір підтримати наступного тижня українську мирну ініціативу в ООН.

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