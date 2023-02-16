Йдеться про інфраструктуру, яка буде опікуватися питанням охорони здоровʼя та психологічною допомогою.

Ізраїль надасть $200 мільйонів на розбудову медичної інфраструктури України.

Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен на брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

За його словами, Ізраїль виділяє кошти на розбудову інфраструктури, яка "буде опікуватися питанням охорони здоровʼя та психологічною допомогою".

Коен зазначив, що його держава "буде допомагати з розробкою розумної системи раннього попередження для України".

Згодом у своєму твітері Коен повідомив, що вперше з початку війни запрацювало в Києві посольство Ізраїлю.

Міністр разом із послом підняли ізраїльським прапор.

דגל ישראל חוזר להתנופף מעל השגרירות באוקראינה🇮🇱🇺🇦

לראשונה מתחילת המלחמה, פתחתי היום מחדש את שגרירות ישראל בקייב באופן מלא ורצוף, יחד עם השגריר @michael_brodsk.

אוקראינה היא ידידה של ישראל, והמשך הפעילות של השגרירות, ושל העובדים שפועלים כאן בתנאים מאתגרים, יחזק את הקשר בין המדינות pic.twitter.com/IJlxXQDN2R — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) February 16, 2023

"Україна є другом Ізраїлю, і подальша діяльність посольства та працівників, які тут працюють у складних умовах, сприятиме зміцненню відносин між країнами", - наголосив міністр.

Нагадаємо, 16 лютого Коен прибув до України з офіційним візитом.

За його словами, Ізраїль має намір підтримати наступного тижня українську мирну ініціативу в ООН.