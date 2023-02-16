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Держсекретар США Блінкен відвідає Німеччину, Туреччину та Грецію

Він візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки.

Держсекретар США Блінкен відвідає Німеччину, Туреччину та Грецію
ЕРА/UPG
Фото: Ентоні Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен візьме участь у Мюнхенській конференції з безпеки, де проведе низку зустрічей для обговорення подальшої підтримки України, допомоги Туреччини та сирійського народу.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на заяву Держдепу.

Після Німеччини Блінкен поїде до Анкари, де зустрінеться з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу та іншими високопоставленими офіційними особами.

"Блінкен обговорить подальшу підтримку США Туреччини та турецького народу після руйнівних землетрусів, а також шляхи подальшого зміцнення партнерства з Туреччиною як цінного союзника по НАТО", - йдеться в повідомленні.

В Афінах держсекретар США зустрінеться з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, міністром закордонних справ Нікосом Дендіасом та лідером опозиції Алексісом Ципрасом, щоб обговорити співпрацю в галузі оборони, енергетичну безпеку та спільну відданість захисту демократії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в доповіді до Безпекової Мюнхенської конференції головною загрозою визнали Росію. Для підготовки документу фахівці опитали по 1000 мешканців із країн Group of 7, Бразилії, КНР, Індії та ЮАР та України. Загалом опитали 12 000 осіб.

Мюнхенська безпекова конференція цього року пройде 17-19 лютого. Це  - щорічний захід, присвячений обговоренню головних загроз і викликів.

Минулого року, всього за декілька днів до повномасштабного вторгнення Росії, на конференції виступав президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що ми будемо захищати свою землю. Маючи підтримку партнерів чи не маючи. Президент наголошував, що потрібно надати Україні сучасне західне озброєння.

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