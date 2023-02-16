Німеччина хоче збільшити свій оборонний бюджет

Планується передбачити 10 млрд євро на додаткові витрати, спричинені війною Росії проти України.

Німеччина готова збільшити свій оборонний бюджет на 10 мільярдів євро наступного року, щоб профінансувати додаткові витрати, спричинені війною Росії проти України.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Міністр оборони Борис Пісторіус наполягає на виділенні додаткових коштів у фінансовому плані на 2024 рік, що підвищить загальну суму виділених коштів до 60 мільярдів євро.

Міністр фінансів Крістіан Лінднер загалом погоджується, що витрати на оборону повинні бути зрости, але навряд чи погодиться на всю суму, яку хоче Пісторіус.

Додаткові кошти стануть додатком до спеціального фонду у розмірі 100 мільярдів євро, який фінансується за рахунок боргів. Про його створення канцлер Олаф Шольц оголосив невдовзі після російського вторгнення. Фінансування було передбачене для відновлення збройних сил Німеччини в найближчі роки і виконання директиви НАТО щодо витрачання 2% ВВП на оборону.

Нагадаємо, Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт про новий порядок оборонних закупівель. Процедура передбачає звітування про закупівлі, за виключенням товарів і послуг, що становлять державну таємницю.