Нідерланди поставлятимуть в Україну боєприпаси для танків Leopard 2

Також Нідерланди допоможуть із запчастинами до танків.

Хоча Нідерланди більше не мають власних танків, країна хоче зробити свій внесок в обороноздатність України іншими способами.

Про це повідомляє De Telegraaf.

“У Кабміні майже не говорять про розміри пожертвувань українській армії. Під час прес-конференції в штаб-квартирі НАТО міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що голландський внесок складається з 20 000 боєприпасів”, - йдеться у матеріалі.

Крім того, Нідерланди запропонували допомогу Україні з навчанням бійців та запасними частинами.

Німецький міністр оборони Пісторіус повідомив також, що Нідерланди не надсилали офіційного запиту на придбання 18 танків у Німеччини.

В свою чергу, міністерка оборони Нідерландів Оллонгрен каже - не виключено, що пізніше орендовані танки відправляться в Україну.

Нагадаємо, до літа 2023 року в Україну мають приїхати 20-25 танків Leopard-1. А на початку 2024 року Україна має отримати ще до 80 танків.