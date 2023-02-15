Данія не поставить Україні танки "Леопард-2" зі своїх запасів, - ЗМІ

Як компенсацію країна візьме на себе частину витрат на ремонт 100 таких танків.

Данія переглянула своє рішення про передачу Києву сучасних бойових машині не поставить Україні танки "Леопард-2" зі своїх запасів.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на виданнф Die Welt.

Нідерланди збиралися передати Україні 18 танків "Леопард-2", які були взяті у лізинг у Німеччини та перебувають на службі у німецько-нідерландському батальйоні. Тепер представники влади країни відповіли, що не зможуть надати ці танки Україні.

Джерела видання в уряді Данії також заявили, що країна не постачатиме "Леопард-2" зі своїх запасів.

Die Welt зазначає, що Данія як компенсацію візьме на себе частину витрат на ремонт 100 танків "Леопард-1", які Німеччина має намір передати Україні.

За інформацією газети, передавати Києву танки також відмовляються Швеція та Фінляндія. Обидві країни чекають на вступ до НАТО і мають намір відправити техніку вже після того, як стануть членами Альянсу.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що уряд Німеччини не дозволив передати Україні орендовані Нідерландами танки Leopard 2.