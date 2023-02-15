У середу 15 лютого росіяни завдали удару по Покровську Донецької області. Станом на 13 годину відомо про 12 поранених мирних людей.
Ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами. Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За уточненими даними, росіяни застосували РСЗВ "Смерч". Удари припали на мікрорайон Сонячний.
Людям із пошкодженої багатоповерхівки нададуть тимчасове житло.
Нагадаємо, уночі 15 лютого російські окупанти вели обстріли на Волноваському, Донецькому, Горлівському і Лисичанському напрямках. Є загиблий і поранений.