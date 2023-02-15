У середу 15 лютого росіяни завдали удару по Покровську Донецької області. Станом на 13 годину відомо про 12 поранених мирних людей.

Ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами. Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За уточненими даними, росіяни застосували РСЗВ "Смерч". Удари припали на мікрорайон Сонячний.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Людям із пошкодженої багатоповерхівки нададуть тимчасове житло.

Нагадаємо, уночі 15 лютого російські окупанти вели обстріли на Волноваському, Донецькому, Горлівському і Лисичанському напрямках. Є загиблий і поранений.