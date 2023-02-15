Україні час вступати до НАТО
Україні час вступати до НАТО
Росія, схоже, хоче скасувати здобутки контрнаступу і просунутись на захід до річки Жеребець, – МО Британії
Росія, схоже, хоче скасувати здобутки контрнаступу і просунутись на захід до річки Жеребець, – МО Британії
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ЗСУ знищили російський комплекс РЕБ
ЗСУ знищили російський комплекс РЕБ
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
Нідерландські винищувачі перехопили біля Польщі три російські військові літаки
Нідерландські винищувачі перехопили біля Польщі три російські військові літаки
Резніков подав на призначення нових заступників голови Міноборони
Резніков подав на призначення нових заступників голови Міноборони
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили по Покровську. Пошкоджено багатоповерхівку, є поранені (оновлення)

Рятувальні роботи тривають.

Росіяни вдарили по Покровську. Пошкоджено багатоповерхівку, є поранені (оновлення)
Фото: Павло Кириленко у Telegram

У середу 15 лютого росіяни завдали удару по Покровську Донецької області. Станом на 13 годину відомо про 12 поранених мирних людей.

Ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами. Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За уточненими даними, росіяни застосували РСЗВ "Смерч". Удари припали на мікрорайон Сонячний. 

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

 

Людям із пошкодженої багатоповерхівки нададуть тимчасове житло. 

Нагадаємо, уночі 15 лютого російські окупанти вели обстріли на Волноваському, Донецькому, Горлівському і Лисичанському напрямках. Є загиблий і поранений. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також