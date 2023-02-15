Українцю присудили в Росії 16 років колонії нібито за шпіонаж

Росіяни твердять, що українець з січня 2020 року збирав в Тулі таємні відомості, щоб передати їх іноземній державі. У серпні 2021 року чоловіка затримали.

Суд в Тулі визнав громадянина України винним у шпигунстві та виніс вирок - 16 років колонії суворого режиму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на суди Тульської області.

Ім’я українця не називають. Росіяни твердять, що він з січня 2020 року збирав в Тулі таємні відомості, щоб передати їх іноземній державі. У серпні 2021 року чоловіка затримали.

За даними ФСБ Росії, українець виконував завдання розвідувальних служб України та збирав інформацію про перспективні розробки в галузі стрілецького озброєння. Для цього, за версією російської спецслужби, чоловік збирався вербувати "працівників російських оборонних підприємств із секретоносіїв". У ФСБ говорили, що затримали українця на місці злочину.

Суд у Тулі почав розглядати справу про шпигунство у листопаді 2022 року. Засідання проходили у закритому режимі.

Нагадаємо, нещодавно у СІЗО РФ помер кримський політв’язень Джеміль Гафаров. Раніше він був засуджений російськими судами до 13 років позбавлення волі.