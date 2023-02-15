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На іранські безпілотники чекають важкі часи, – міністр оборони Литви повідомив про доставку Україні всіх зеніток Л-70

Анушаускас зазначив, що в форматі "Рамштайн" звернули увагу країн на якнайшвидше виконання взятих на себе зобов'язань щодо підтримки України. 

На іранські безпілотники чекають важкі часи, – міністр оборони Литви повідомив про доставку Україні всіх зеніток Л-70
Л-70
Фото: Ukrainian Military Page

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про доставку в Україну всіх надісланих зенітних установок Л-70 "Бофор".

Про це він написав у твіттері.

"У "Рамштайні" звернули увагу країн на якнайшвидше виконання взятих на себе зобов'язань щодо підтримки України. Усі литовські надіслані зенітні установки Л-70 «Бофор» доставлені до України. Іранським безпілотникам (і не тільки) доведеться важче", – сказав він.

Минулого тижня Анушаускас повідомив про відправку партії шведських зенітних гармат Л-70. Вони допоможуть у захисті критичної інфраструктури. Роботі з цими гарматами українські інструктори вчилися в Литві. Українці отримали кілька десятків таких установок. 

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