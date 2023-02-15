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Два місяці росіяни тримають у полоні жителів окупованих територій, – Федоров

Люди не можуть отримати гуманітарну допомогу і побачити рідних.

Протягом двох місяців частина території чотирьох областей, тимчасово окупованих росіянами, фактично перетворилася на резервацію.

Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.  

“Закривши виїзд людям на підконтрольну Україні територію через пункт пропуску у Василівці, ворог навмисне перетворив життя у захоплених населених пунктах на резервацію”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього десятки тисяч хворих залишаються без життєво необхідних ліків. Тисячі людей відрізані від отримання кваліфікованої медичної допомоги та виїзду до спеціалістів необхідного профілю.

Фото: Іван Федоров у Telegram

Мешканці міст та селищ не мають змоги отримати гуманітарну допомогу – насамперед, діти та літні. Люди позбавлені можливості побачити рідних чи повернутися додому.

 

Нагадаємо, окупанти облаштували 28 в’язниць та катівень на тимчасово захоплених територіях. 

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