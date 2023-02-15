Два місяці росіяни тримають у полоні жителів окупованих територій, – Федоров

Протягом двох місяців частина території чотирьох областей, тимчасово окупованих росіянами, фактично перетворилася на резервацію.
Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.
“Закривши виїзд людям на підконтрольну Україні територію через пункт пропуску у Василівці, ворог навмисне перетворив життя у захоплених населених пунктах на резервацію”, – йдеться у повідомленні.
Внаслідок цього десятки тисяч хворих залишаються без життєво необхідних ліків. Тисячі людей відрізані від отримання кваліфікованої медичної допомоги та виїзду до спеціалістів необхідного профілю.
Мешканці міст та селищ не мають змоги отримати гуманітарну допомогу – насамперед, діти та літні. Люди позбавлені можливості побачити рідних чи повернутися додому.
Нагадаємо, окупанти облаштували 28 в’язниць та катівень на тимчасово захоплених територіях.