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Генштаб оцінив втрати армії РФ у війні з Україною у 139 770 осіб

Ворог наступає на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Генштаб оцінив втрати армії РФ у війні з Україною у 139 770 осіб
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку широкомасштабного вторгнення по 15 лютого 2023 року російська армія втратила вбитими на війні з Україною близько 139 770 осіб. За минулу добу втрати ворога склали близько 690 окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

  • особового складу ‒ близько 139 770 (+690) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3 290 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6 507 (+7) од,
  • артилерійських систем – 2 303 (+4) од,
  • РСЗВ / MLRS – 466 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 236 (+2) од,
  • літаків – 298 (+0) од,
  • гелікоптерів – 286 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 011 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 857 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 161 (+6) од,
  • спеціальна техніка ‒ 219 (+1).

Нагадаємо, за добу 14 лютого підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів. Серед них – Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області; Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.

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