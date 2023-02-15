Генштаб оцінив втрати армії РФ у війні з Україною у 139 770 осіб

З початку широкомасштабного вторгнення по 15 лютого 2023 року російська армія втратила вбитими на війні з Україною близько 139 770 осіб. За минулу добу втрати ворога склали близько 690 окупантів.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
- особового складу ‒ близько 139 770 (+690) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3 290 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6 507 (+7) од,
- артилерійських систем – 2 303 (+4) од,
- РСЗВ / MLRS – 466 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 236 (+2) од,
- літаків – 298 (+0) од,
- гелікоптерів – 286 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 011 (+0),
- крилаті ракети ‒ 857 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 161 (+6) од,
- спеціальна техніка ‒ 219 (+1).
Нагадаємо, за добу 14 лютого підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів. Серед них – Гряниківка Харківської області; Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області; Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка Донецької області.