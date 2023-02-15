Уряд Канади просять звітувати про дієвість антиросійських санкцій

Депутатам цікаво, чиї активи були заморожені, які підставні компанії задіяні та чи ухиляються від санкцій цільові особи.

Комітет із закордонних справ Палати громад Канади хоче, щоб уряд регулярно звітував перед парламентом про те, чи дійсно працює режим антиросійських санкцій.

Про це повідомила The Canadian Press.

Оттава ввела санкції проти сотень людей, пов’язаних із військовими діями Росії, а також посадових осіб, звинувачених у порушеннях прав людини у низці країн – від Гаїті до Шрі-Ланки.

Водночас депутати отримали інформацію від експертів і посла України про те, що незрозуміло, чи справді санкції мають вплив і наскільки російські олігархи обходять ці обмеження.

Депутати просять регулярно звітувати про те, чиї активи були заморожені, які підставні компанії задіяні та чи ухиляються від санкцій цільові особи.

Комітет завершив слухання в жовтні минулого року, але на випуск звіту знадобилися місяці, частково через суперечки у низці питань.

Нагадаємо, уряд Канади запровадив санкції проти 38 фізичних і 16 юридичних російських осіб. Вони причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди.