Сьогодні – день чергового “Рамштайну”, зустрічі групи військової підтримки України. 54 держави-партнери. Вже дев’ята така зустріч. І маємо чергові сильні рішення для захисту нашої держави, для зміцнення наших воїнів.

Про це у своєму зверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

“Підтверджено партнерами більше ППО. Підтверджено більше танків. Підтверджено більше артилерії та снарядів. Підтверджено більше навчання наших військових. Як сьогодні звучало, Ukraine must be successful. І тут ми погоджуємось: успіх повинен бути”, - зауважив президент.

Він наголосив, що далеко не все про “Рамштайн” можна повідомляти публічно. Значну частину домовленостей і дискусій варто залишити за зачиненими дверима засідання Контактної групи.

“Ми бачимо зараз, що Кремль намагається вичавити з Росії весь можливий потенціал агресії. Вони поспішають. Бо знають, що світ все одно сильніший, але потребує часу, щоб згуртувати свою силу. Тому швидкість – це дуже важливо. Швидкість в усьому. В ухваленні рішень. В реалізації рішень. У постачанні. У навчанні. Швидкість рятує життя людей, швидкість повертає безпеку”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Сьогодні президент зустрівся з міністеркою закордонних справ Канади, яка перебувала з візитом в Україні. Тематикою розмови була оборонна підтримка, нова зброя для України, нові санкції проти Росії.

“Є сьогодні дуже добра новина від групи наших рятувальників, які працюють у Туреччині. На девʼятий день після руйнівного землетрусу вдалося врятувати жінку. Її дістали з-під завалів наші ДСНСники, передали медикам”, - розповів голова держави.

Володимир Зеленський зауважив що ситуація на передовій, особливо на Донеччині та Луганщині, залишається вкрай тяжкою. Це буквально бої за кожен метр української землі.

“Маємо розуміти значення цих боїв. Кожен метр, виграний там, – це захист усієї нашої держави. Кожен день, який наші герої вистояли в Бахмуті, у Вугледарі, у Мар’їнці та інших містах і громадах Донбасу, – це скорочення російської агресії на тижні. Саме там зараз відбувається безпрецедентне знищення російського потенціалу. Усе, що ворог втратить на нашому Донбасі, він уже не зможе відновити. І це саме той потенціал російської агресії, від якого в керівництві держави-терориста очікували знищення всієї нашої України”, - наголосив Верховний головнокомандувач.

Нагадаємо, 10 окрема гірсько-штурмова бригада Сухопутних військ Збройних Сил України отримала почесне найменування "Едельвейс".