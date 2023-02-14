В Україні загинув уже восьмий громадянин Великобританії

Про обставини смерті не повідомляють.

В Україні помер громадянин Великобританії, повідомляє Sky News із посиланням на британське Міністерство закордонних справ.

Представник МЗС заявив, що відомство підтримує сім'ю загиблого і перебуває на зв'язку з українською владою.

У МЗС не оприлюднили додаткової інформації про обставини смерті британця. Він, до речі, уже восьмий громадянин Сполученого Королівства, який загинув в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Нагадаємо, раніше у Києві попрощалися з британським волонтером Ендрю Бегшоу, який на початку січня загинув під Соледаром Донецької області.

Нещодавно у Бахмуті загинув американський волонтер Піт Рід.