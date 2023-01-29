Бегшоу та Пері були вбиті росіянами під час спроби евакуації літньої жінки.

В Києві попрощалися з британським волонтером Ендрю Бегшоу, який на початку січня загинув під Соледаром Донецької області.

Про це повідомляє кореспондент LB.

Прощання відбулося в Трапезному храмі Софійського монастиря. Попрощатися з Бегшоу прийшли українські волонтери, які займаються евакуацією з гарячих точок.

Бегшоу був громадянином Великої Британії, але жив у Новій Зеландії. Він приїхав до України в квітні 2022 року і став до волонтерської справи, доставляючи мешканцям фронтових регіонів продукти й ліки, а також евакуюючи цивільних із зони бойових дій.

Бегшоу та Пері були вбиті росіянами під час спроби евакуації літньої жінки. В їхнє авто потрапив артилерійський снаряд.