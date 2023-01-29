У Чорному морі чергують 15 російських кораблів

Станом на ранок неділі, 29 січня, у Чорному морі Росія розмістила три носії крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомляє пресцентр ВМС ЗСУ.
Загальний залп складає близько 20 ракет. Уточнюється, що всього у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 15 ворожих кораблів.
Тим часом в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі.
Нагадаємо, як заявив речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, інтервали між російськими ракетними атаками збільшуються, бо темпи виробництва ракет в РФ не встигають за їх використанням.