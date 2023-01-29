Військовослужбовці Збройних Сил України у Великобританії навчаються поводженню із переносною легкою протитанковою зброєю наступного покоління.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) - поводженню саме з такою переносною легкою протитанковою зброєю наступного покоління навчаються військовослужбовці ЗСУ в рамках базової загальновійськової підготовки у Великій Британії під керівництвом інструкторів 3-го батальйону Канадської легкої піхоти Принцеси Патриції 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії Збройних Сил Канади в рамках операції UNIFIER - UK", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що канадські військові перебувають на території Великої Британії, щоб використати свій досвід і навчити українських новобранців поводженню зі зброєю, забезпечуючи їх оперативну готовність.
Нагадаємо, найближчим часом військові ЗСУ також розпочнуть навчання на танках Challenger 2 у Великобританії.