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Генштаб показав, як українські військові в Британії тренуються стріляти з протитанкових NLAW

Їх навчають інструктори з Канади.

Генштаб показав, як українські військові в Британії тренуються стріляти з протитанкових NLAW
NLAW
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Військовослужбовці Збройних Сил України у Великобританії навчаються поводженню із переносною легкою протитанковою зброєю  наступного покоління.

Про це повідомляє Генеральний штаб  ЗСУ.

"NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) - поводженню саме з такою переносною легкою протитанковою зброєю  наступного покоління навчаються військовослужбовці ЗСУ в рамках базової загальновійськової підготовки у Великій Британії під керівництвом інструкторів 3-го батальйону Канадської легкої піхоти Принцеси Патриції 1-ї Канадської механізованої бригадної групи 3-ї Канадської дивізії Збройних Сил Канади в рамках операції UNIFIER - UK", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Зазначається, що канадські військові перебувають на території Великої Британії, щоб використати свій досвід і навчити українських новобранців поводженню зі зброєю, забезпечуючи їх оперативну готовність.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, найближчим часом військові ЗСУ також розпочнуть навчання на танках Challenger 2 у Великобританії.

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