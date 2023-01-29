У Yasno роз’яснили завищені суми у квитанціях за електропостачання

Насамперед справа у відкладеному, або підвищеному споживанні електроенергії після того, як постачання відновлюють.

Генеральний директор Yasno генеральний директор Yasno Сергій Коваленко роз’яснив зростання сум у квитанціях за електропостачання попри довготривалі відключення світла.

“У коментарях зараз найчастіше питання: якщо постачання майже постійно немає, чому я кажу що споживання не зменшилося/чому платіжки виросли? Поясню. Найперше: справа у відкладеному, або підвищеному споживанні електроенергії після того, як постачання відновлюють”, – написав Коваленко у соцмережі Facebook.

Він підкреслив, коли світло дають, у розетки включається все – зарядні для телефонів, пауербанків, бойлери, пралки, пилососи і відбувається різкий стрибок споживання.

“З одного боку таке навантаження може спричинити аварію, через що мешканці знову залишаться без світла. З іншого – таким чином може компенсуватися обсяг електроенергії, який був зекономлений під час відключення. Тому за підсумками місяця виходить, що клієнт використав стільки ж електроенергії, як і у періоди, коли відключення не застосовувалися”, – сказав Коваленко.

Однак вимикати світло потрібно, адже зараз важливе споживання у конкретний момент часу. Тому що виробляються конкретні обсяги електроенергії, які не можна перевищувати.

Окрім того, показання лічильників передаються нерегулярно або запізно.

“Якщо передавати показання вчасно, у рахунку буде вказана сума лише за фактичне споживання. Якщо показання передаються невчасно, обсяг електроенергії, яку спожив клієнт, визначають за середньодобовим споживанням. Його розраховують залежно від показань, зафіксованих раніше, у минулі періоди”, – пояснив гендиректор.

Відтак сума у рахунку може вищою, ніж зазвичай. “Навіть якщо через відключення електроенергії споживання загалом за місяць знизилося. Але у тих, хто передає показання вчасно, реальне споживання зараз зменшилося. Тому зараз важливо: розумно використовувати електроенергію, вчасно передавати показання та регулярно платити за спожиті обсяги”, – підсував Коваленко.