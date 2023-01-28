За добу ворог 13 разів обстріляв Сумську область

Протягом дня ворог здійснив 13 обстрілів Сумської області, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Обстріляно сім територіальних громад – Білопільську, Глухівську, Зноб-Новгородську, Краснопільську, Шалигінську, Середино-Будську та Юнаківську.

Стріляли з мінометів, артилерії, а також здійснили авіаційний (ракетний) удар. Було зафіксовано 88 «прильотів».

У місті Середина-Буда пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, 26 приватних будинків, місцевий готель, адміністративну будівлю підприємства, будинок молитви однієї з релігійних організацій, будівлю спорткомплексу, три магазини, кафе, дитячий садок, приміщення пошти.

У Юнаківській громаді від вибухів частково пошкоджено дах та вікна у двох приватних будинках та одну господарчу споруду.

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 27 січня, російські військові обстрілювали прикордоння Чернігівської та Сумської областей з різних видів озброєння.