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За добу ворог 13 разів обстріляв Сумську область

Пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, 26 приватних будинків, місцевий готель, адміністративну будівлю підприємства.

За добу ворог 13 разів обстріляв Сумську область
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Протягом дня ворог здійснив 13 обстрілів Сумської області, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Обстріляно сім територіальних громад – Білопільську, Глухівську, Зноб-Новгородську, Краснопільську, Шалигінську, Середино-Будську та Юнаківську. 

Стріляли з мінометів, артилерії, а також здійснили авіаційний (ракетний) удар. Було зафіксовано 88 «прильотів».

У місті Середина-Буда пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, 26 приватних будинків, місцевий готель, адміністративну будівлю підприємства, будинок молитви однієї з релігійних організацій, будівлю спорткомплексу, три магазини, кафе, дитячий садок, приміщення пошти.

У Юнаківській громаді від вибухів частково пошкоджено дах та вікна у двох приватних будинках та одну господарчу споруду.

Нагадаємо, протягом п’ятниці, 27 січня, російські військові обстрілювали прикордоння Чернігівської та Сумської областей з різних видів озброєння.

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