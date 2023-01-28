Окупанти заблокували перепустки працівникам ЗАЕС, які не підписали з ними трудовий договір, - Генштаб

Тим, хто договір підписав, зменшили зарплату.

Російські окупанти заблокували перепустки працівникам Запорізької АЕС, які не підписали з ними трудовий договір.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Окупанти продовжують чинити морально-психологічний та фізичний тиск на місцеве населення. Так, працівникам Запорізької АЕС, які не підписали трудовий договір з окупантами, заблокували перепустки для проходу на станцію”, - йдеться в повідомленні.

При цьому робітникам, яких примусили підписати контракт, окупанти оголосили про зниження заробітної плати, мотивуючи це тим, що станція не працює.

Нагадаємо, через дії росіян на окупованій ЗАЕС зупинився унікальний повномасштабний тренажер. На ньому відпрацьовують навички, необхідні для роботи на атомному об’єкті.