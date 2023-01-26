Через дії росіян на окупованій ЗАЕС зупинився унікальний повномасштабний тренажер, - Енергоатом

На ньому відпрацьовують навички, необхідні для роботи на атомному об’єкті.

Через дії російських окупантів зупинився унікальний повномасштабний тренажер, на якому відпрацьовують навички, необхідні для роботи на атомному об’єкті.

Про це повідомили в пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"Рашисти навмисне блокують доступ до робочих місць інструкторам ПМТ, оскільки вони відмовилися співпрацювати з ворогом та підписувати контракти із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", - розповіли в компанії.

В Енергоатомі наголосили, що підготовка та підтримання кваліфікації на тренажері є важливою для безпеки АЕС складовою експлуатаційної діяльності. Робота на тренажері має проводитися систематично, щоб персонал зберігав і розвивав раніше набуті навички.

"Оскільки повномасштабний тренажер зараз не може повноцінно функціонувати, українські атомники невідомо скільки часу не матимуть можливості ані навчатися, ані підвищувати кваліфікацію, і це загрожує безпечності експлуатації найбільшого в Європі ядерного об'єкта", - наголосили в НАЕК.

Нагадаємо, днями стало відомо, що російські окупанти не можуть запустити в роботу жоден енергоблок тимчасово захопленої Запорізької АЕС.

Тим часом рашисти намагаються завербувати для роботи на АЕС півтори сотні білоруських ремонтників.