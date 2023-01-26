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Через дії росіян на окупованій ЗАЕС зупинився унікальний повномасштабний тренажер, - Енергоатом

На ньому відпрацьовують навички, необхідні для роботи на атомному об’єкті.

Через дії росіян на окупованій ЗАЕС зупинився унікальний повномасштабний тренажер, - Енергоатом
Фото: Енергоатом

Через дії російських окупантів зупинився унікальний повномасштабний тренажер, на якому відпрацьовують навички, необхідні для роботи на атомному об’єкті.

Про це повідомили в пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

"Рашисти навмисне блокують доступ до робочих місць інструкторам ПМТ, оскільки вони відмовилися співпрацювати з ворогом та підписувати контракти із фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", - розповіли в компанії.

В Енергоатомі наголосили, що підготовка та підтримання кваліфікації на тренажері є важливою для безпеки АЕС складовою експлуатаційної діяльності. Робота на тренажері має проводитися систематично, щоб персонал зберігав і розвивав раніше набуті навички. 

"Оскільки повномасштабний тренажер зараз не може повноцінно функціонувати, українські атомники невідомо скільки часу не матимуть можливості ані навчатися, ані підвищувати кваліфікацію, і це загрожує безпечності експлуатації найбільшого в Європі ядерного об'єкта", - наголосили в НАЕК.

Нагадаємо, днями стало відомо, що російські окупанти не можуть запустити в роботу жоден енергоблок тимчасово захопленої Запорізької АЕС.

Тим часом рашисти намагаються завербувати для роботи на АЕС півтори сотні білоруських ремонтників.

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