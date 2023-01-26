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У Чорному морі Росія утримує чотири носії ракет типу "Калібр"

Загальний залп становить близько 20 ракет.

У Чорному морі Росія утримує чотири носії ракет типу "Калібр"
Фото: bulgarianmilitary.com

Росія утримує в Чорному морі на бойовому чергуванні 11 кораблів, із них чотири - носії крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомили в пресслужбі Військово-морських сил ЗСУ.

Загальний залп становить близько 20 ракет.

За даними ВМС, в Азовському морі РФ продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі. 

У Середземному морі перебуває 10 ворожих кораблів, з них п'ять є носіями "калібрів" із загальним залпом 72 ракети.

Нагадаємо, днями в ЗСУ повідомили, що Росія продовжує маневри корабельного угруповання в Чорному морі. Ракетоносії вона утримує в безпечному для себе районі, де їх не може уразити наша зброя.

26 січня підрозділи протиповітряної оборони в небі над Одеською областю збили три ракети "Калібр".

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