Росія зменшила корабельне угруповання в Чорному морі, але на чергуванні все ще перебувають носії "Калібрів"

Росія продовжує маневри корабельного угруповання в Чорному морі. Ракетоносії вона утримує в безпечному для себе районі, де їх не може уразити наша зброя.

Про це речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону.

"Корабельне угруповання все одно тримає. Два-три десантних кораблі, як натяк на те, що від десантної операції з моря ворог не відмовився. І наразі ми фіксуємо присутність трьох надводних ракетоносіїв, де загальний ракетний залп «Калібрами» може складати до 24 ракет", – повідомила вона.

Підводні човни ворог завів у пункти базування, на бойовому чергуванні залишилися тільки надводні ракетоносії. Однак Гуменюк наголосила, що 24 ракети ворог може використати в будь-який момент, і бити ними не лише по стратегічних обʼєктах, а й по житлових будинках.

Минулого тижня росіяни утримували в морі шість ракетоносіїв із сумарним залпом до 44 "Калібрів".