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Нічого не виключено, – Макрон про надання Україні танків Leclerc

Президент Франції назвав три умови передачі Україні важкого озброєння.

Нічого не виключено, – Макрон про надання Україні танків Leclerc
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає надання Україні танків Leclerc.

Про це повідомляє BFM TV.

“Що стосується танків Leclerc, я попросив міністра оборони попрацювати над цим. Нічого не виключено, і це буде спільне рішення”, – заявив Макрон в неділю ввечері на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

При цьому він уточнив, що рішення буде ухвалюватися за трьома критеріями. По-перше, “надання танків не має призвести до ескалації на фронті”, по друге, “танки мають надати реальну і ефективну підтримку Україні”, по-третє, “обороноздатність Франції не послабиться”.

 

Раніше повідомлялося, що Франція розглядає можливість відправлення власних танків Leclerc в Україну, щоб забезпечити Берлін спільною платформою для поставок танків.

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