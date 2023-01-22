Нічого не виключено, – Макрон про надання Україні танків Leclerc

Президент Франції Еммануель Макрон не виключає надання Україні танків Leclerc.

Про це повідомляє BFM TV.

“Що стосується танків Leclerc, я попросив міністра оборони попрацювати над цим. Нічого не виключено, і це буде спільне рішення”, – заявив Макрон в неділю ввечері на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

При цьому він уточнив, що рішення буде ухвалюватися за трьома критеріями. По-перше, “надання танків не має призвести до ескалації на фронті”, по друге, “танки мають надати реальну і ефективну підтримку Україні”, по-третє, “обороноздатність Франції не послабиться”.

Раніше повідомлялося, що Франція розглядає можливість відправлення власних танків Leclerc в Україну, щоб забезпечити Берлін спільною платформою для поставок танків.