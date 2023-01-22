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Італія і Франція закінчують підготовку до передачі Україні комплексу ППО SAMP-T

Це вже буде шостий пакет допомоги від Італії.

Італія і Франція закінчують підготовку до передачі Україні комплексу ППО SAMP-T
системи ППО SAMP-T
Фото: armyinform.com.ua

Італія спільно з Францією закінчують підготовку зенітного ракетного комплексу SAMP-T, який має бути переданий Україні. 

Про це заявив керівник МЗС Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю Corriere della Sera.

Таяні сказав, що Італія надала Україні вже п'ять пакетів військової допомоги на суму близько 1 млрд євро, і що готується шостий пакет, до якого входять системи ППО.

"У співпраці з Францією ми завершуємо відправлення SAMP/T, і, крім того, плануються інші дії, які ми не розголошуємо", – сказав міністр.

Таяні наголосив, що Італія "підтримує всі способи досягнення справедливого миру в Україні", який можливий лише за відновлення територіальної цілісності країни. 

Зазначимо, що SAMP-T - система, призначена для захисту території від повітряних загроз, таких як літаки або крилаті ракети. Це також система з протибалістичною здатністю. Зенітний ракетний комплекс розроблено європейським консорціумом Eurosam.

Нагадаємо, що 8 січня Таяні заявив, що Італія доопрацьовує шостий пакет військової допомоги Україні.

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